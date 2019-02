„Baza de la Deveselu a pur defensivă. Poveştile că s-ar putea să se pună pe rampa de la Deveselu rachete de croazieră care să aibă încărcătură nucleară e o găselniţă care nu are nicio bază reală. Nu e niciun argument că ar putea să creeze probleme Rusiei“, a declarat Teodor Meleşcanu. „Fără niciun fel de dubiu, în cursul zilei de mâine vom avea o poziţie, o să ne consultăm şi cu aliaţii noştri. Mi se pare ieşit din comun să chemi ataşatul american ca să dărâme baza de la Deveselu, care nu are nimic cu armamentul nuclear“, a mai precizat ministrul de Externe. Întrebat dacă are în vedere şi convocarea ambasadorului rus la Bucureşti, Meleşcanu a afirmat: „O să avem... citeste mai mult

