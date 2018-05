Teodor Meleşcanu a fost întrebat de presă despre noul avocat al României la CJUE la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Adiministrative (SNSPA) din Bucureşti, unde a participat la deschiderea conferinţei „Challenges to EU’s borders in the 21st Century”.

Iată cum a decurs dialogul între ministrul de Externe şi jurnalişti:

Reporter: Vrem să vă întrebăm şi noi de domnul Canţăr?

Teodor Meleşcanu: De cine?

De domnul Canţăr. Noul agent guvernamental al României la Curtea Europeană de Justiţie.

T:M: Nu-l cunosc. Nu este... citeste mai mult

azi, 15:57 in Politica, Vizualizari: 31 , Sursa: Adevarul in