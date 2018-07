Trump, şi Philip May, soţul premierului britanic Theresa May, au afişat vineri la Londra o atitudine senină, în pofida furtunii declanşate de noile declaraţii explozive ale liderului de la Casa Albă, relatează AFP.

Philip May a primit-o în cursul dimineţii pe Melania Trump la Royal Hospital Chelsea, care găzduieşte veterani ai armatei britanice încă din secolul al XVII-lea. Aproximativ 300 de foşti soldaţi trăiesc în prezent în clădirile situate în cartierul de lux Chelsea de pe malul Tamisei.

Cei doi au participat la o partidă de bowling sub un soare strălucitor. Melania şi-a încercat de mai multe ori norocul, în pofida tocurilor sale ascuţite. Ea a fost încurajată de circa... citeste mai mult

acum 48 min. in Externe, Vizualizari: 25 , Sursa: Jurnalul National in