Melania Trump a dezvaluit numele serialului sau preferat Melania Trump, Prima Doamna a Statelor Unite, i-a dezvaluit lui Katie Rogers, jurnalista la New York Times, numele serialului sau preferat, care se dovedeste o alegere de natura sa dea frisoane, noteaza miercuri Le Figaro.

LifeStar Intr-un articol din New York Times intitulat ''Kimmel, Covfefe, 'Wonder Woman': Washington on Pop Culture in 2017'' si publicat marti, jurnalista Katie Rogers dezvaluie o marturisire surprinzatoare a Melaniei Trump. Intervievata de colegul sau Patrick Healy, jurnalista spune ca ''serialul preferat'' al Primei Doamne este ''How to Get Away with Murder'', povestea... citeste mai mult

