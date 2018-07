Diplomatul a precizat că au apărut numeroase ştiri false despre acest subiect şi că acordul „are totuşi implicaţii politice”.

„Germania nu se lasă cu totul în baza Rusiei privind energia, de ce ar face asta? Nu are niciun interes. Ca să fiu clar, guvernul nu are treabă cu asta. Este o discuţie între companii. Totuşi, un asemenea proiect are implicaţii politice. De asta este important să menţinem diversitatea”, a declarat Meier-Klodt.

El a adăugat că lucrurile merg „în ambele sensuri", iar Germania se...