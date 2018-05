Meghan şi Harry, ducesa şi ducele de Sussex, isi vor petrece luna de miere in Canada, unde au închiriat o cabană la Outlook în Alberta.



De altfel, este o destinaţie preferată de mai mulţi membri ai Coroanei britanice. Astfel, in 2005, regina Elisabeta a II-a şi soţul său, ducele de Edinburgh, au petrecut aici câteva zile de relaxare.

Cabana dispune de şase dormitoare şi tot atatea băi. Are, de asemenea, o terasă, un salon de servit masa şi un living. Preţul pentru o noapte variază între 2.200 şi 5.500 de... citeste mai mult

