Mega Image se extinde rapid pe piata din Timisoara Mega Image a anuntat deja primele trei magazine Shop&Go deschise in Timisoara, dupa recenta inaugurare a primului magazin Mega Image din orasul de pe Bega.

Prin lansarea formatului Shop&Go, Mega Image patrunde si mai mult pe segmentul de proximitate, fiind mai aproape de clientii timisoreni, oferindu-le produse necesare consumului zilnic sau de moment.



Formatul specific de magazine Shop&Go are o suprafata de vanzare de dimensiuni...