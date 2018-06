Mega Image se extinde in Timisoara Mega Image a anuntat lansarea, ieri, pe piata din Timisoara prin deschiderea primului sau supermarket din orasul de pe Bega, situat pe Bulevardul 16 Decembrie 1989, nr. 71.

Cu o suprafata de aproximativ 900 de metri patrati si cu 7 case de marcat si o parcarea magazinului de 45 de locuri, noul magazin Mega Image Sagului a fost conceput pentru o experienta completa la cumparaturi, pornind de la modul de amenajare, la consultanta oferita direct in magazin de catre echipe de angajati special pregatite in acest sens, la oferta variata de produse de la... citeste mai mult