Lanţul de supermarketuri şi ma­ga­zine de proximitate Mega Image este ancoră a unor centre comerciale din Bucureşti şi Constanţa precum Bucureşti Mall sau Tomis Mall. „Mega Image deţine mai multe su­permarketuri amplasate în malluri, atât în Bucureşti cât şi în Constanţa. Ma­joritatea sunt pe formatul de super­marketuri Mega Image, iar la finalul anului 2017 am deschis primul format Shop&Go Mega Apetit", spun oficialii retailerului belgiano-olan­dez. Shop&Go Mega Apetit este con­ceput special pentru zona de food court şi zona de birouri, dedicat produselor din categoria ready meals şi food to go.