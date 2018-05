MedLife anunta o cifra de afaceri de 196,8 mil. lei pentru T1, in crestere cu 34% fata de anul trecut MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, raporteaza incheierea primului trimestru din 2018 pe o directie ascendenta si anunta o cifra de afaceri consolidata pro-forma in valoare de 196,8 milioane lei aferenta acestei perioade, in crestere cu 34% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Clinicile si Spitalele au cea mai mare pondere din cifra de afaceri anuntata, 29,4%, respectiv 21,6%, urmate de divizia corporate si laboratoare, cu procente de 20,2% si 17,8%.... citeste mai mult