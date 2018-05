MedLife, liderul pieţei de servicii medicale private din România, a finalizat cu o cifră de afaceri consolidată pro-forma în valoare de 196,8 milioane lei în primul trimestru din acest an, în creştere cu 34% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Clinicile şi spitalele au cea mai mare pondere în cifra de afaceri anunţată, 29,4%, respectiv 21,6%, urmate de divizia corporate şi laboratoare, cu 20,2% şi 17,8%. Această structură include si achiziţia Polisano. Rezultatele obţinute sunt în linie cu estimările iniţiale, potrivit reprezentanţilor companiei

„Urmăm strategia de dezvoltare şi extindere, iar rezultatele reflectă ceea ce noi am proiectat. Am anunţat deja primele achiziţii...