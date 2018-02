MedLife a cumparat Ghencea Medical Center MedLife a anuntat, astazi, achizitionarea pachetului majoritar de 90%, al companiei Ghencea Medical Center din Bucuresti, ajungand, astfel, la un total de 18 achizitii.

Ghencea Medical Center, cu o activitate de 10 ani pe piata, a inregistrat, anul trecut, o cifra de afaceri de 8,7 milioane de lei, iar, pentru anul acesta, mizeaza pe o crestere de 20%.



Furnizorul de servicii medicale are in componenta doua clinici, in Bucuresti si Magurele, cu 135 de angajati, cadre medicale si angajati de suport, oferind pacientilor o gama diversificata de... citeste mai mult