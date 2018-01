Medicul Nicolae Bacalbașa a făcut o dezvăluire inedită în emisiunea „Ediție Specială” cu Dana Grecu. Specialistul a vorbit de ce sunt oamenii dispuși să acționeze după extreme, dar și despre pesimism și optimism.

„Noi funcționăm după principiul stop and go. Această succesiune din ce am citit și este un principiu fundamental de funcționarea a organelor, dar și un principiu cred că psihologic, avem nevoie e această ritmicitate. (...) Optimismul este o resursă fundamentală de supraviețuire. În Vechiul Testament se spune că un duh trist usucă oasele. Fiecare dintre noi se naște cu un nivel prestabilit de oprimism sau pesimism. Avem... citeste mai mult