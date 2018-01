Profesorul Mihai Lucan a ajuns luni dimineata la Sectia 17 Politie din Bucuresti, unde este obligat sa se prezinte de doua ori pe saptamana, in cadrul controlului judiciar.



El a fost intrebat despre noile acuzatii, cele de tentativa de omor, aduse de procurorii DIICOT dupa ce ar fi sectionat intentionat artera renala a unui pacient in timpul unui transplant, pentru a compromite un alt doctor.



"Sa ma anuntati atunci cand o sa il omor si pe Papa. (...) La fiecare transplant tai cate o artera renala, inseamna ca la fiecare transplant am avut o tentativa de omor? Anchetatorii... citeste mai mult