Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Albita au depistat un barbat din Republica Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. In ziua de 11 decembrie 2016, in jurul orei 1.00, in...

Buna ziua Iasi, 12 Decembrie 2016