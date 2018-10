Medicul Traian Măgală, care se afla pe ambulanța ce a ajuns la Ilie Balaci, a făcut primele dezvăluiri despre intervenția pe care a efectuat-o.

Potrivit acestui medic, echipajului Serviciului de Ambulanță Dolj i-au fost necesare nouă minute pentru a ajunge la locuința mamei lui Ilie Balaci, acolo unde se afla fotbalistul.

„La 9:38 sau și 39 minute, nu mai rețin, s-a primit un apel pe 112 în care s-a anunțat că domnul Ilie Balaci este inconștient. Noi tocmai venisem de la altă resuscitare, completam trusele și când am primit fișa am și plecat în minutul următor. De la sediu, de pe strada Tabaci, de lângă Spitalul Județean, până la casa acestuia, am intrat pe la... citeste mai mult

acum 47 min. in Social, Vizualizari: 65 , Sursa: A1 in