Medicul de la Sanador, care a operat de hernie inghinală copilul care a murit în weekend, spune că intervenţia chirurgicală s-a desfăşurat fără evenimente majore, au fost respectate protocoalelele şi că nu are, până la acest moment, o explicaţie cu privire la ce s-a întâmplat.

„A fost un şoc, o mare traumă şi este regretabil ce s-a întâmplat. Este o anchetă în curs de desfăşurare, nu am cum să dau foarte multe... nu ştiu nici eu, nu am nicio explicaţie până în momentul acesta ce s-ar fi putut întâmpla. Pot să spun atât:... citeste mai mult