Doctorul Alexandru Oproiu, unul dintre cei mai mari medici din România, a fost invitat la „Punctul de Întâlnire”, unde a vorbit despre secretul longevității și a poftei de muncă și de viață de care dă dovadă chiar și acum, la cei 88 de ani ai săi.

„E foarte important să muncești tot timpul. Eu nu am încetat să am activitate practică medicală, plus că citesc în fiecare zi, am cel puțin 4-6 ore de citit, să mă pun la punct cu toată literatura contemporană. Acum e foarte ușor fiindcă informațiile medicale le obții și prin internet și prin... citeste mai mult

