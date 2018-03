Medicina viitorului: un start-up romanesc a creat prima imprimanta 3D de tesuturi umane

Symme3D, una din primele şase startup-uri înscrise în programul de accelerare al Orange România, dezvoltă prima imprimantă 3D complet integrată și precisă pentru țesuturi avasculare și vase de sânge realizate din celule stem.

"Am început cu o imprimantă 3D pe plastic, am continuat cu metal şi acum suntem la imprimantă 3D cu biomasă, adică celule stem şi tot ce este legat de imprimarea 3D de ţesuturi umane", povesteşte Călin Brandabur, fondator Symme 3D.

Denumită Biotech One, imprimanta dezvoltată de startup-ul românesc este în proces de a fi de integrată cu tehnologiile VR și 5G pentru medicina viitorului.

