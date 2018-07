Rolul medicului de familie ca specialist de prima linie in diagnosticarea precoce si interventie acopera toate tipurile de afectiuni, activitatea acestuia vizand intreaga comunitate si toate grupurile de varsta. Ajunsa la cea de-a XIII-a editie, Conferinta Regionala „Medicina de familie – prima linie in asistenta primara”, organizata de Societatea Medicilor de Medicina generala/Medicina Familiei Braila, care va avea loc intre 11-13 octombrie la Braila, isi propune sa aduca in dezbatere cele mai noi informatii privind domeniile de interes pentru practica medicului de familie. Timp de trei zile... citeste mai mult

