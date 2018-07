Consiliul Judetean scoate din nou la licitatie publicã deschisã spre concesi onare spatii cu destinatie cabinete me dicale în cadrul Centrului stomato logic din apropierea Copoului din municipiul Vaslui. La precedenta astfel de licitatie, s-au gãsit amatori pentru un singur cabinet, din cele cinci puse la dispozitie.

Conform datelor de pe site-ul CJAS Vaslui, la nivelul judetului activeazã 64 de specialisti in medi cinã dentarã, o treime dintre acestia avand cabinete stomatologice deschise in municipiul Vaslui. Proportia de 21 de cabinete stomato lo gice la 100 de mii de vasluieni este una micã pentru municipiul resedintã de judet, in conditiile in care, de... citeste mai mult