Medicii chirurgi din Franta au reusit sa construiasca trahee din artere Chirurgul francez Emmanuel Martinod si echipa sa de medici de la Spitalul Avicenne din apropiere de Paris au reusit sa realizeze peste o duzina de transplanturi de trahee cu ajutorul unor aorte prelevate de la donatori. Numita de una dintre specialistii americani in chirurgia gatului ''un progres major'', tehnica de reconstructie a fost detaliata duminica in Journal of the American Medical Association (JAMA) si prezentata la un congres medical desfasurat in San... citeste mai mult

