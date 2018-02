In acest moment, pentru a pastra mierea in stup si calitatile ei curative, albinele sigileaza fiecare fagure cu capacele facute din straturi alternative de ceara si propolis. Ceara contribuie la o buna sigilare a fagurilor, impiedicand patrunderea aerului si a invadatorilor in stup, iar propolisul sterilizeaza mierea.

"Cand fagurele este capacit in proportie de 2/3, apicultorul stie ca trebuie sa recolteze mierea. El foloseste un cutit special cu ajutorul caruia indeparteaza capacele, iar produsul... citeste mai mult

