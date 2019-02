Medicamentele se vor vinde în continuare la bucată şi nu se vor scumpi. Cel puţin asta promit producătorii, deşi de sâmbătă toate cutiile de medicamente eliberate pe reţetă vor avea un cod unic de siguranţă. Oficialii vor să stopeze apariţia medicamentelor contrafăcute. În ultimii 4 ani, sute de medicamente au fost falsificate.

Medicamentele, sub lupă

După ce farmacistul primeşte reţeta, scanează codul bidimensional tipărit pe fiecare cutie de medicamente. În acel moment, are confirmarea că pastilele sunt autentice.

Pe lângă acel cod, cutiile vor avea inscripţionate şi alte informaţii: numărul lotului şi data expirării. În plus, vor fi...

