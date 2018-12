Mai ales in sezonul rece trebuie sa fii norocos ca sa nu racesti. Organismul este foarte slabit, iar virusurile se lipesc cu usurinta de noi. Este foarte important sa avem o alimentatie corespunzatoare, bogata in vitamine care sa ne ajute sa ne aparam de microbi si virusi, atat cat se poate.

Un sfat important e sa nu recurgi niciodata la automedicatie, adica sa nu iti administrezi niciun fel de tratament cu pastile fara recomandarea medicului care te-a consultat in prealabil, potrivit bzi.ro.

In al doilea rand, incearca pe cat posibil sa renunti la antibiotice si siropuri de tuse. Pe de o parte, antibioticele sunt recunoscute... citeste mai mult

