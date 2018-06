„Cine mănâncă mult trăiește puțin”, a declarat medicul Rubin Munteanu în emisiunea „Voi cu Voicu”, venind și cu câteva exemple.

„Dacă vă uitați la persoanele trecute de 90 de ani, n-o să găsiți oameni peste greutatea normală. Ei sunt cumpătați, toată viața lor au respectat acest principiu. Să fii cumpătat înseamnă din toate cu măsură. Există și mai mult decât cumpătare e înfrânare. Dacă am fi măcar cumpătați, ar fi foarte bine. Dacă am fi și înfrânați, ar fi și mai bine”, susține specialistul.

Ce ar trebui să mâncăm la prânz?

„Ciorbă, felul doi și desert. Și aici avem o mâncare românească excepțională: borșul. Aduce vitamine, previne și tratează constipația (...)