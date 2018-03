Mihaele Bilic explică de ce nu trebuie să consumăm nimic 3-4 ore între mese. Stomacul nostru ne va mulțumi dacă facem asta și cu siguranță vom scăpa de câteva kilograme acumulate.

”Stomacul e o cavitate virtuala…deci nu trebuie umplut!? Cunoasteti cu siguranta expresia „trebuie sa bag ceva in stomac, sa nu fie gol”. Ei bine, paradoxul este ca el nu poate fi gol…daca nu bagi nimic in el!

Explicatie: stomacul este un organ muscular care, in conditii normale, intre mese, are peretii lipiti. Deci stomacul nu exista ca si incinta/cavitate decat atunci cand noi incepem sa mancam. Odata umplut cu alimente (nu conteaza daca sunt multe sau putine) el... citeste mai mult

