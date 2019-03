Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului VRĂCIOIU RADU VIOREL, la data faptelor medic primar O.R.L. la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, fiind cadru militar activ cu gradul de colonel, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- luare de mită (două fapte),

- instigare la dare de mită,



și în stare de libertate, a inculpatei GAVRILUȚ SIMONA sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.



