Medic italian fals a “reconstruit” trupurile a zeci de pacienti timp de un an in Romania

Nu doar romanii nostri sunt capabili de lucruri macabre in Italia. Iata ca este valabil si viceversa. Superficialitatea si incompetenta statului roman se putea solda in orice moment cu una sau mai multe tragedii. “Hotul de identitate, devenit medic fara sa faca liceul. Clonand viata unui medic real, şi-a batut joc de pacienti şi spitale timp de doi ani”, titra La Stampa, in septembrie 2010.

Timp de un an, un italian cu opt clase condamnat la inchisoare cu suspendare in Italia dupa mai multi ani in care a mintit ca este medic profitand ca avea același nume de familie cu al unui cardiolog, a reușit sa opereze in patru clinici din București,... citeste mai mult

