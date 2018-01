Redăm integral mesajul postat de Alina Buliarca pe o reţea de socializare:

"Sunt medic. Şi…cui îi pasă? Am 35 de ani, sunt medic specialist gastroenterolog. Am ajuns aici prin muncă, multă muncă. Am intrat la unul dintre cele mai bune licee din oraşul natal, dând examen de admitere. Am terminat liceul printre cei mai buni elevi. Am intrat la medicină dând examen de admitere, nu concurs de dosare. Am terminat cei 6 ani de facultate cu media 9.72 la examenul de licenţă. Am fost între primii 50 de oameni la examenul de rezidenţiat în 2007.

Urmează 5 ani de rezidenţiat, 2 copii şi în aprilie 2017 marele... citeste mai mult

