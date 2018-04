Un medic ginecolog de la Spitalul de Urgenţă Sfântul Pantelimon este cercetat penal pentru luare de mită şi a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Conform procurorilor, la începutul acestui an, medicul a pretins de la o pacientă suma de 650 lei, cu ocazia controlului medical efectuat în cadrul unui cabinet particular, în vederea efectuării unei proceduri medicale în cadrul Spitalului de Urgenţă Sfântul Pantelimon.

"La data de 16.04.2018, inculpatul a pretins suma de 700 de lei de la aceeaşi pacientă, cu ocazia controlului medical efectuat în cabinetul său particular, în vederea întreruperii cursului sarcinii prin simularea unei stări de urgenţă