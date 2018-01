Detoxifierea este un mit, iar acele sucuri de fructe indicate pentru curățarea organismului ne fac mai mult rău decât bine, atrag atenția medicii nutriționiști.

În plus, nu avem nevoie de detoxifiere făcută de noi, pentru că omul are organe care se ocupă de așa ceva.

”Rinichii, ficatul, plămânii sunt organe care ajută la detoxifiere. Restul e marketing”, a spus dr. Florin Bălănică, luni, la Antena 3.

Pentru ca aceste organe să funcționeze corespunzător, este indicat ca ”între orele 22 și 02 deja să dormim, și nu mai târziu, pentru că organele noastre se așază”, mai spune medicul.

”Acele sucuri de fructe pentru detox sunt bombe calorice. În plus, pot... citeste mai mult