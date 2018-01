Medalion Ludwig van Beethoven cu Dorin Frandeș și Luca Toncian

Sala Cercului Militar, situată pe Bulevardul Decebal la nr. 19, va găzdui joi, începând cu ora 19, un nou spectacol al Filarmonicii de Stat Arad. Este un medalion Ludwig van Beethoven, care va avea în program Creaturile lui Prometeu, uvertura în do major op.43; Concertul nr. 1 în do major pentru pian şi orchestră op.15 și Simfonia a III-a în mi bemol major „Eroica” op.55.

Cu uvertura la baletul „Creaturile lui Prometeu”, Concertul nr.1 pentru pian și orchestră în do major op.15 și Simfonia a III-a, „Eroica”, Filarmonica schițează în cea de a doua săptămână a lunii Ianuarie un nou portret Ludwig van Beethoven, dar și un tablou al Vienei de la începutul secolului al XIX-lea, diferit... citeste mai mult