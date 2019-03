Campionatul Național pentru copii, organizat de Federația Română de Karate WKC, va avea loc, sâmbătă, în sala Sporturilor din Mediaș, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Foto: (c) www.wukf.ro Competiția adună la startul său an de an sute de...

Agerpres, 18 Martie 2015