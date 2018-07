Emoțiile au luat sfârșit pentru elevii care au participat la Olimpiada Internațională de Matematică de la Cluj-Napoca. România are o medalie de aur, prima după trei ani. Delagaţia țării noastre mai are o medalie de argint și două de bronz. Festivitatea de închidere va fi transmisă în direct, vineri, de TVR3, TVR Internațional, TVR Cluj și pe pagina de Facebook a TVR Cluj.

Medaliatul cu aur este Ionuț Andrei Nicolae, de 17 ani, elev în clasa a XI-a la Școala Internațională din București.

