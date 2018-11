Radu Andrei, in varsta de 16 ani, elev al Colegiului National “Nicolae Balcescu”, a reusit o performata foarte buna la Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica, desfasurata in India, in perioada 9-19 decembrie, clasandu-se pe pozitia a...

Info Braila, 20 Decembrie 2016