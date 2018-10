Meciurile de azi din Europa League

Joi se dispută meciurile etapei cu numărul 3 din Liga Europa la fotbal. Câteva par a fi foarte interesante, în care sunt implicate echipe obişnuite cu aerul din Champions League. Printre acestea se numără partidele Sporting Lisabona – Arsenal, Anderlecht – Fenerbahce, Milan – Betis Sevilla, Marseille – Lazio.

Pe terenuri vor fi cu siguranţă şi câţiva jucători români: Keşeru şi Moţi (Ludogoreţ), Radu Ştefan (Lazio), Toşca (PAOK), Ivan (Rapid Viena) etc.

Ora 19:55

• Zurich – Leverkusen (Grupa A)

• Larnaca – Ludogoreţ (A)

• Salzburg – Rosenborg (B)

• Leipzig – Celtic (B)

• Zenit – Bordeauz (C)

• Copenhaga – Sl. Praga (C)

