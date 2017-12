Meciuri grele pentru Dunarea Braila la turneul “Cupa Dunarea” / Intrarea la meciuri este libera

HC Dunarea Braila organizeaza in ultima saptamana din anul 2017 turneul amical, Cupa Dunarea editia a IV-a. In acest an vor participa echipele, CSU Danubius Galati, AHCM Unirea Slobozia, CS Rapid USL Metrou Bucuresti alaturi de echipa gazda, Dunarea Braila.

Competitia se desfasoara in zilele de 28 si 29 decembrie, la Sala Polivalenta Danubius iar intrarea publicului spectator este libera.

Program

Ziua

Data

Ora

Meci

JOI

28.12.2015

10.00

CS RAPID USL BUCURESTI – AHCM UNIREA SLOBOZIA

12.00

HC DUNAREA BRAILA – CSU DANUBIUS GALATI

18.00

AHCM UNIREA SLOBOZIA – CSU DANUBIUS GALATI

20.00

HC DUNAREA BRAILA CS RAPID... citeste mai mult