Joi seara vor avea loc cele doua meciuri din semifinalele Europa League.

Programul este urmatorul, incepand cu ora 22:05:

ARSENAL - ATLETICO MADRID (televizat de Pro TV, Telekom Sport 1 si Look TV)

Echipele probabile:

Arsenal: Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Ozil; Lacazette

Atletico Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Lucas; Correa, Saul Ñiguez, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa

MARSEILLE - SALZBURG (televizat de Telekom Sport 2 si Look Plus)

Echipele probabile:

Marseille: Pele; Amavi, Luiz Gustavo, Rami, Sakai; Sanson, Zambo Anguissa; Payet, Thauvin; Sarr), Mitroglou

Salzburg: Walke; Ulmer, Ćaleta-Car, Ramalho

