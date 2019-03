La sfârşit de săptămână avem etapa cu numărul 15 din Liga a 4-a, Seria C. Juniorii încep de la ora 13:00, iar seniorii de la ora 15:00. Avem meciuri şi din Cupa României, respectiv câteva meciuri amicale. Vă lăsăm cu programul şi oficialii delegaţi de AJF Satu Mare.

Liga 4, Seria C (etapa 15)

Sâmbătă, 16 martie

• Carei – Sanislău (arbitrează I. Kovacs, C. Matei, T. Popescu, observator I. Petz)

Duminică, 17 martie

• AS Căpleni – F. Căpleni (S. Kovacs, C. Matei, Ş. Bathory, Z. Pataki)

• Berveni – Tiream (B. Rad, C. Miron, A. Reday, Z. Torok)

• Andrid – Foieni (F. Chiş, A. Peter, V. Ardelean, R.... citeste mai mult