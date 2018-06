Când toată lumea aștepta meciul dintre Serena Williams și Maria Șarapova, din optimile de la Roland Garros, americanca a anunțat că se retrage.

“Din păcate am niște probleme la mușchii pectorali. Practic, în acest moment nici nu pot să servesc, deci ar fi cam greu să joc dacă nu pot să servesc. În meciul de dublu de ieri am încercat diverse bandaje, dar nimic nu a mers. Sunt mai mult decât dezamăgită. Am renunțat la atât de multe pentru a juca aici”, a declarat Williams.

