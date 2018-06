ROLAND GARROS Meci senazţional în semifinalele Roland Garros, între Simona Halep şi Garbine Muguruza (locul 3 WTA)!

Disputa în Grand Slam-ul parizian a fost pentru accederea în finală, cât şi cine va ocupa locul 1 WTA.

sursa: digisport.ro.

Simona Halep şi-a adjudecat primul set fără echivoc, scor 6-1.

În setul al doilea, Garbine Muguruza a părut că îşi revine, însă Simona Halep a sprintat incredibil spre final şi a adus scorul la 6-4, câştigând partida.

”Știam că trebuie să fiu agresivă, că trebuie să joc rapid. Am lovit puternic și rapid. Am avut încredere că pot. Am avut încredere după primul set că aveam meciul în mână, nu am renunțat. Am... citeste mai mult

