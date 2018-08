Copil a fost învins de tenismenul britanic Andy Murray, locul 832 ATP acum, dar fost numărul 1 mondial, scor 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4), după trei ore şi două minute.

Murray a plâns la finalul meciului care l-a dus în sferturi şi care s-a încheiat la ora locală 3.00 dimineaţa. Fostul lider ATP, care a suferit o intervenţie la şold în luna ianuarie, este abia la al patrulea meci în acest an. Din cauza accidentării, Murray nu a jucat la niciun grand slam în 2018, dar speră să fie prezent la startul US Open.

Prezenţa în optimi este recompensată la Citi Open cu un premiu de 25.025 de dolari şi cu 45 de puncte ATP.

No words, @andy_murray.

