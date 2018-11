Asociația Județeană de Baschet Constanța continuă tradiția meciurilor caritabile All Star Game, meci la care se strâng jucării, se donează lucruri copiilor și familiilor nevoiașe în timp ce ne oamenii se distrează și se bucură de baschet, dunk show, concursuri cu premii, muzică, dans și distracție.

„6 Decembrie 2018, ora 18.30 va fi momentul când Constanța adună la un loc sute de jucării, dulciuri și lucruri pe care le donăm prin United Hands Romania celor care au nevoie de ele! Be part of the game, do great things and live the basketball show!”, transmit... citeste mai mult