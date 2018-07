La finalul săptămânii trecute, a prezentat (Longtail). Supercarul britanic face parte din gama Sports Series și are la bază modelul 570S Coupe. Spre deosebire de versiunea din care derivă, noul 600LT are o serie de elemente de caroserie din fibră de carbon, o masă mai mică cu 96 de kilograme, un interior îmbunătățit și un propulsor cu performanțe sporite. Unitatea V8 biturbo de 3.8 litri a primit un sistem de răcire îmbunătățiti și un sistem de evacuare modificat, iar acum produce 600 de cai putere și 620 Nm.

Dar în viitorul apropiat am putea vedea o variantă și mai agresivă în gama Sports... citeste mai mult

azi, 11:30 in Auto, Vizualizari: 33 , Sursa: Automarket in