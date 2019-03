Irlandezul Conor McGregor, starul artelor marţiale mixte (MMA), în vârstă de 30 ani, şi-a anunţat retragerea din acest sport, în care sunt permise aproape toate tipurile de lovituri.

„Am decis să mă retrag azi din sportul cunoscut sub numele de arte marţiale mixte. Le doresc tuturor vechilor meci colegi să meargă cât mai departe în competiţiile lor viitoare”, a scris McGregor pe contul său de Twitter. Acest anunţ a fost primit cu destul de mult scepticism de către amatorii de MMA, care nu au uitat că McGregor şi-a mai anunţat retragerea şi în 2016, după care a revenit.

Conor McGregor, supranumit „The Notorius",

