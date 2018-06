McDonald's ofera 1.000 de locuri de munca in Romania. Salariu de intrare: 3.500 de lei brut De 23 de ani, McDonald’s este unul dintre cei mai importanti angajatori din Romania, iar, de 4 ani, compania a primit, in fiecare an, titlul de Cel mai bun angajator din Romania, conform studiului AON.

Compania Premier Restaurants are un plan ambitios de dezvoltare a lantului de restaurante in tara noastra. Astfel, in perioada urmatoare, 1.000 de locuri de munca sunt disponibile, in Romania, pentru... citeste mai mult