McDonald’s dedica 5 monede aniversarii a 50 de ani de Big Mac Cu ocazia aniversarii de 50 de ani Big Mac, McDonald’s lanseaza, la nivel global, o colectie de monede in editie limitata - MacCoins. 6,2 milioane de monede MacCoin vor fi distribuite in restaurantele din peste 50 de tari din intreaga lume.

In Romania, peste 70 de milioane de burgeri Big Mac au fost vanduti in cei 23 de ani de la deschiderea primului restaurant McDonald’s. Monedele in editie limitata vor fi distribuite clientilor romani, pentru a recunoaste rolul pe care l-a dobandit Big Mac, devenind reper in industria alimentara si in economie.

