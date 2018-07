MB: Ministrul de externe Boris Johnson a demisionat

Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a demisionat luni, a anunţat biroul de presă al premierului Theresa May, transmite Reuters.

'În această după-amiază, prim-ministrul a acceptat demisia lui Boris Johnson ca ministru de externe. Înlocuitorul său va fi anunţat în curând. Prim-ministrul îi mulţumeşte lui Boris pentru munca sa', precizează comunicatul transmis prin email de biroul Theresei May.

Demisia lui Boris Johnson survine după cea a fostului ministru pentru Brexit, David Davis, la doar câteva zile după ce Theresa May obţinuse acordul miniştrilor săi pentru strategia pentru Brexit.

AGERPRES

