Fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, a declarat, joi seară, după decizia de achitare dată de ÎCCJ în dosarul privind cartierul de locuinţe sociale „Henri Coandă”, că a avut noroc de un complet curajos, care nu era pe culoarul securiştilor din România.

"Am avut noroc de un complet curajos şi care nu era pe culoarul securiştilor din România. Şi în celelalte dosare pe care le am, care sunt nişte aberaţii, nu există nicio probă. Problema în România şi în sistemul judiciar este dacă ai norocul să nimereşti la un judecător care este corect şi care nu este fricos, care nu este şantajabil. În acest dosar, am avut acest noroc. Ne aducem aminte cum în 2014 m-au luat cu

